Der Reingewinn erhöhte sich im vergangenen Jahr um 1 Prozent auf 325,2 Millionen Franken, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Das Ergebnis wurde dabei durch diverse Sonderposten in der Höhe von rund 14 Millionen negativ beeinflusst. Die Bank habe die starke operative Leistung genutzt und weitere Fortschritte bei der Lösung von Altlasten erzielt, wird CEO Giorgio Pradelli in der Mitteilung zitiert.