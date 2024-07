Weitere Aktienrückkäufe

Die Bank kündigte zudem ein weiteres Aktienrückkaufprogramm an. Und zwar sollen bis Mitte 2025 6 Millionen Aktien zurückgekauft werden, die für Mitarbeiterpläne verwendet werden. Werde die Schwelle von 6 Millionen Aktien erreicht, so könnten Rückkäufe von weiteren 3 Millionen erfolgen, heisst es. Die Käufe sollen am offenen Markt erfolgen.