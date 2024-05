Keine Angaben wurden in der Mitteilung zu den Gerüchten über einen Zusammenschluss mit Julius Bär gemacht. Diese soll laut Nachrichtenagenturen ein Auge auf EFG geworfen haben. Die Bank habe in den letzten Wochen vorläufige Gespräche mit EFG über die Möglichkeit eines Zusammenschlusses geführt, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitagabend. Laut Reuters sind diese Gespräche jedoch abgebrochen worden.