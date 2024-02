Der Reingewinn stieg im vergangenen Jahr um 50 Prozent auf 303,2 Millionen Franken, wie das Vermögensverwaltungsinstitut mit Sitz in Zürich am Mittwoch mitteilte. Dank dem starken Resultat sei EFG nun mit seinem aktuellen Geschäftsplan bereits ein Jahr im Vorsprung, wird CEO Giorgio Pradelli in der Mitteilung zitiert.