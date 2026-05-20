Mit den Resultaten hat die Bank die Erwartungen der Analysten in etwa erfüllt. Diese hatten die Neugelder im Schnitt (AWP-Konsens) bei 3,7 Milliarden Franken erwartet, die verwalteten Vermögen waren mit 192 Milliarden etwas höher geschätzt worden. Die Bruttomarge hatten die Experten mit 94 Basispunkten ebenfalls leicht höher prognostiziert.