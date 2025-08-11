Der Bund setzt grosse Hoffnungen auf das Abkommen. Es bringe für fast 95 Prozent der heutigen Schweizer Ausfuhren nach Indien Zollerleichterungen, sagte Parmelin im Frühling bei der Beratung des Abkommens im Nationalrat. Verschiedenste Schweizer Produkte erhielten einen verbesserten Zugang zum indischen Markt, etwa Pharmaprodukte und chemische Produkte, Maschinen und Uhren.