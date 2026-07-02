Bereits vor dem Treffen in Island starteten die Verhandlungsrunden: Seit dem 8. September im vergangenen Jahr kamen die Verantwortlichen fünfmal zusammen. Der Bundesrat betonte bereits im Vorfeld, dass Vietnam gemäss der Südostasien-Strategie 2023-2026 als «prioritäres Partnerland» in der Region gelte. Das neue Abkommen stellt die Zusammenarbeit nun auf eine neue Grundlage.