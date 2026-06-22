Die Landwirtschaft und die politische Linke liefen Sturm gegen dieses Abkommen, das die südamerikanischen Importe in die Schweiz noch weiter ausbauen soll. Ähnliche Debatten über die gleichen Fragen fänden auch in den anderen Efta-Staaten statt, sagte Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (Mitte/BL), die als Teil der parlamentarischen Delegation den Besuch begleitete. Das Abkommen stosse jedoch insgesamt auf Zustimmung und die parlamentarischen Verfahren in den übrigen Efta-Staaten seien weit fortgeschritten.