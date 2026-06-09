Coupon: 0,875 Prozent Laufzeit: bis 24.06.2041 Betrag: wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt Auktion 10.06.2026 (11.00 Uhr) Liberierung: 24.06.2026 (Marchzins 0 Tage) ISIN: CH1544304103 Eigentranche: 300 Mio Fr.
hr/dm
(AWP)
Die Schweizerische Eidgenossenschaft legt laut Mitteilung der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) und der SNB vom Dienstag eine neue Anleihe auf. Die Konditionen lauten wie folgt:
Coupon: 0,875 Prozent Laufzeit: bis 24.06.2041 Betrag: wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt Auktion 10.06.2026 (11.00 Uhr) Liberierung: 24.06.2026 (Marchzins 0 Tage) ISIN: CH1544304103 Eigentranche: 300 Mio Fr.
hr/dm
(AWP)