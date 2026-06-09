Coupon:        0,875 Prozent                                                
Laufzeit:      bis 24.06.2041                                       
Betrag:        wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt  
Auktion        10.06.2026 (11.00 Uhr)                               
Liberierung:   24.06.2026 (Marchzins 0 Tage)                      
ISIN:          CH1544304103
Eigentranche:  300 Mio Fr.

hr/dm

(AWP)