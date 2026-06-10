Coupon: 0,875 Prozent Laufzeit: bis 24.06.2041 Betrag: 415,17 Mio Fr. Ausgabepreis: 103,65 Prozent Rendite: 0,619 Prozent Total Gebote: 599,17 Mio Fr. Liberierung: 24.06.2026 (Marchzins 0 Tage) ISIN: CH1544304103 Eigentranche: 300 Mio Fr.
rw/
(AWP)
Die Schweizerische Eidgenossenschaft hat laut Mitteilung der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) und der SNB vom Mittwoch eine Anleihe ausgegeben. Die Konditionen lauten wie folgt:
Coupon: 0,875 Prozent Laufzeit: bis 24.06.2041 Betrag: 415,17 Mio Fr. Ausgabepreis: 103,65 Prozent Rendite: 0,619 Prozent Total Gebote: 599,17 Mio Fr. Liberierung: 24.06.2026 (Marchzins 0 Tage) ISIN: CH1544304103 Eigentranche: 300 Mio Fr.
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(AWP)