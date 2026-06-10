Coupon:        0,875 Prozent                                                
Laufzeit:      bis 24.06.2041                                       
Betrag:        415,17 Mio Fr.                   
Ausgabepreis:  103,65 Prozent                           
Rendite:       0,619 Prozent                           
Total Gebote:  599,17 Mio Fr.                   
Liberierung:   24.06.2026 (Marchzins 0 Tage)                      
ISIN:          CH1544304103
Eigentranche:  300 Mio Fr.

rw/

(AWP)