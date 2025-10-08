Coupon: 0,25 Prozent Laufzeit: bis 23.06.2035 Betrag: 223,88 Mio Fr. Ausgabepreis: 100,25 Prozent Rendite: 0,224 Prozent Total Gebote: 355,88 Mio Fr. Liberierung: 22.10.2025 (Marchzins 119 Tage) ISIN prov: CH0557779300 Fungibel mit: CH0557778310 Eigentranche: 0 Mio Fr. Coupon: 0,50 Prozent Laufzeit: bis 30.05.2058 Betrag: 117,01 Mio Fr. Ausgabepreis: 103,0 Prozent Rendite: 0,402 Prozent Total Gebote: 294,11 Mio Fr. Liberierung: 22.10.2025 (Marchzins 142 Tage) ISIN prov: CH0557779318 Fungibel mit: CH0224397338 Eigentranche: 0 Mio Fr.
