Coupon:        0,25 Prozent                            
Laufzeit:      bis 23.06.2035                   
Betrag:        223,88 Mio Fr.                   
Ausgabepreis:  100,25 Prozent                            
Rendite:       0,224 Prozent                           
Total Gebote:  355,88 Mio Fr.                   
Liberierung:   22.10.2025 (Marchzins 119 Tage)  
ISIN prov:     CH0557779300                     
Fungibel mit:  CH0557778310                     
Eigentranche:  0 Mio Fr.                        
                                                
Coupon:        0,50 Prozent                           
Laufzeit:      bis 30.05.2058                   
Betrag:        117,01 Mio Fr.                   
Ausgabepreis:  103,0 Prozent                           
Rendite:       0,402 Prozent                           
Total Gebote:  294,11 Mio Fr.                   
Liberierung:   22.10.2025 (Marchzins 142 Tage)  
ISIN prov:     CH0557779318                     
Fungibel mit:  CH0224397338                    
Eigentranche:  0 Mio Fr.

awp-robot/cg

(AWP)