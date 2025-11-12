Coupon:        1,25 Prozent                                                   
Laufzeit:      bis 27.06.2037 
Betrag:        220,190 Mio Fr.
Ausgabepreis:  111,70 Prozent
Rendite:       0,226 Prozent
Total Gebote   316,601 Mio Fr.
Liberierung:   26.11.2025 (Marchzins 149 Tage) 
ISIN prov:     CH0557779326
Fungibel mit:  CH0127181193
Eigentranche:  300 Mio Fr.
                                                                    
Coupon:        0,875 Prozent
Laufzeit:      bis 22.05.2047
Betrag:        158,531 Mio Fr.
Ausgabepreis:  110,60 Prozent
Rendite:       0,361 Prozent
Total Gebote:  307,331 Mio Fr.
Liberierung:   26.11.2025 (Marchzins 184 Tage) 
ISIN prov:     CH0557779334
Fungibel mit:  CH0557779003
Eigentranche:  0 Mio Fr.

pre/uh

(AWP)