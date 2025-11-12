Coupon: 1,25 Prozent Laufzeit: bis 27.06.2037 Betrag: 220,190 Mio Fr. Ausgabepreis: 111,70 Prozent Rendite: 0,226 Prozent Total Gebote 316,601 Mio Fr. Liberierung: 26.11.2025 (Marchzins 149 Tage) ISIN prov: CH0557779326 Fungibel mit: CH0127181193 Eigentranche: 300 Mio Fr. Coupon: 0,875 Prozent Laufzeit: bis 22.05.2047 Betrag: 158,531 Mio Fr. Ausgabepreis: 110,60 Prozent Rendite: 0,361 Prozent Total Gebote: 307,331 Mio Fr. Liberierung: 26.11.2025 (Marchzins 184 Tage) ISIN prov: CH0557779334 Fungibel mit: CH0557779003 Eigentranche: 0 Mio Fr.
pre/uh
(AWP)