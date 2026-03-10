Coupon: 0,00 Prozent Laufzeit: 26.06.2034 Betrag: wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt Auktion: 11.03.2026 (11.00 Uhr) Liberierung: 25.03.2026 (Marchzins 269 Tage) ISIN prov: CH0557779391 Fungibel mit: CH0440081393 Eigentranche: 0 Mio Fr. Coupon: 1,50 Prozent Laufzeit: bis 30.04.20420 Betrag: wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt Auktion: 11.03.2026 (11.00 Uhr) Liberierung: 25.03.2026 (Marchzins 325 Tage) ISIN prov: CH0557779409 Fungibel mit: CH0127181169 Eigentranche: 0 Mio Fr.

rw/