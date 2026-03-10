Coupon:        0,00 Prozent                                                   
Laufzeit:      26.06.2034
Betrag:        wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt  
Auktion:       11.03.2026 (11.00 Uhr)
Liberierung:   25.03.2026 (Marchzins 269 Tage) 
ISIN prov:     CH0557779391
Fungibel mit:  CH0440081393
Eigentranche:  0 Mio Fr.                 

Coupon:        1,50 Prozent                                                   
Laufzeit:      bis 30.04.20420
Betrag:        wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt  
Auktion:       11.03.2026 (11.00 Uhr)
Liberierung:   25.03.2026 (Marchzins 325 Tage) 
ISIN prov:     CH0557779409
Fungibel mit:  CH0127181169
Eigentranche:  0 Mio Fr.

rw/

(AWP)