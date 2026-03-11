Coupon:        0,00 Prozent
Laufzeit:      bis 26.06.2034
Betrag:        220,27 Mio Fr.
Ausgabepreis:  97,10 Prozent
Rendite:       0,357 Prozent 
Total Gebote:  516,27 Mio Fr. 
Liberierung:   25.03.2026 (Marchzins 269 Tage) 
ISIN prov:     CH0557779391
Fungibel mit:  CH0440081393
Eigentranche:  0 Mio Fr.

Coupon:        1,50 Prozent                                                   
Laufzeit:      bis 26.06.2042
Betrag:        218,17 Mio Fr.
Ausgabepreis:  113,95 Prozent
Rendite:       0,589 Prozent
Total Gebote:  306,17 Mio Fr. 
Liberierung:   25.03.2026 (Marchzins 325 Tage) 
ISIN prov:     CH0557779409 
Fungibel mit:  CH0127181169
Eigentranche:  0 Mio Fr.

