Coupon: 0,00 Prozent Laufzeit: bis 26.06.2034 Betrag: 220,27 Mio Fr. Ausgabepreis: 97,10 Prozent Rendite: 0,357 Prozent Total Gebote: 516,27 Mio Fr. Liberierung: 25.03.2026 (Marchzins 269 Tage) ISIN prov: CH0557779391 Fungibel mit: CH0440081393 Eigentranche: 0 Mio Fr. Coupon: 1,50 Prozent Laufzeit: bis 26.06.2042 Betrag: 218,17 Mio Fr. Ausgabepreis: 113,95 Prozent Rendite: 0,589 Prozent Total Gebote: 306,17 Mio Fr. Liberierung: 25.03.2026 (Marchzins 325 Tage) ISIN prov: CH0557779409 Fungibel mit: CH0127181169 Eigentranche: 0 Mio Fr.
