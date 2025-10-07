Coupon: 0,25 Prozent Laufzeit: bis 23.06.2035 Betrag: wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt Auktion: 08.10.2025 (11:00 Uhr) Liberierung: 22.10.2025 (Marchzins 119 Tage) ISIN prov: CH0557779300 Fungibel mit: CH0557778310 Eigentranche: 0 Mio Fr. Coupon: 0,50 Prozent Laufzeit: bis 30.05.2058 Betrag: Wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt. Auktion: 08.10.2025 (11:00 Uhr) Liberierung: 22.10.2025 (Marchzins 142 Tage) ISIN prov: CH0557779318 Fungibel mit: CH0224397338 Eigentranche: 0 Mio Fr.
mk/
(AWP)