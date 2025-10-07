Coupon:        0,25 Prozent                                                   
Laufzeit:      bis 23.06.2035 
Betrag:        wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt  
Auktion:       08.10.2025 (11:00 Uhr)
Liberierung:   22.10.2025 (Marchzins 119 Tage) 
ISIN prov:     CH0557779300
Fungibel mit:  CH0557778310
Eigentranche:  0 Mio Fr.
                                                                    
Coupon:        0,50 Prozent
Laufzeit:      bis 30.05.2058
Betrag:        Wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt.
Auktion:       08.10.2025 (11:00 Uhr)
Liberierung:   22.10.2025 (Marchzins 142 Tage) 
ISIN prov:     CH0557779318
Fungibel mit:  CH0224397338
Eigentranche:  0 Mio Fr.

mk/

(AWP)