Coupon: 0.50 Prozent Laufzeit: 27.5.2030 Betrag: wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt Auktion: 8.4.2026 (11.00 Uhr) Liberierung: 22.4.2026 (Marchzins 325 Tage) ISIN prov: CH0557779417 Fungibel mit: CH0224397171 Eigentranche: 0 Mio Fr. Coupon: 1,50 Prozent (grüne Anleihe) Laufzeit: 26.10.2038 Betrag: wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt Auktion: 8.4.2026 (11.00 Uhr) Liberierung: 22.4.2026 (Marchzins 176 Tage) ISIN prov: CH1544304079 Fungibel mit: CH0440081567 Eigentranche: 0 Mio Fr.
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(AWP)