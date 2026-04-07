Coupon:        0.50 Prozent                                                   
Laufzeit:      27.5.2030
Betrag:        wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt  
Auktion:       8.4.2026 (11.00 Uhr)
Liberierung:   22.4.2026 (Marchzins 325 Tage) 
ISIN prov:     CH0557779417
Fungibel mit:  CH0224397171
Eigentranche:  0 Mio Fr.                 

Coupon:        1,50 Prozent (grüne Anleihe)
Laufzeit:      26.10.2038
Betrag:        wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt  
Auktion:       8.4.2026 (11.00 Uhr)
Liberierung:   22.4.2026 (Marchzins 176 Tage) 
ISIN prov:     CH1544304079
Fungibel mit:  CH0440081567
Eigentranche:  0 Mio Fr.

rw/ls

(AWP)