Coupon:        0,50 Prozent                                                   
Laufzeit:      bis 27.06.2032
Betrag:        wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt  
Auktion:       11.02.2026 (11.00 Uhr)
Liberierung:   25.02.2026 (Marchzins 238 Tage) 
ISIN prov:     CH0557779375
Fungibel mit:  CH0344958688
Eigentranche:  0 Mio Fr.                 

Coupon:        0,50 Prozent                                                   
Laufzeit:      bis 28.05.2040
Betrag:        wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt  
Auktion:       11.02.2026 (11.00 Uhr)
Liberierung:   25.02.2026 (Marchzins 267 Tage) 
ISIN prov:     CH0557779383
Fungibel mit:  CH0557779235
Eigentranche:  0 Mio Fr.

uh/cf

(AWP)