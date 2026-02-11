Coupon:        0,50 Prozent                                                   
Laufzeit:      bis 27.06.2032
Betrag:        210,62 Mio Fr.   
Ausgabepreis:  101,90 Prozent
Rendite:       0,198 Prozent 
Total Gebote:  227,62 Mio Fr. 
Liberierung:   25.02.2026 (Marchzins 238 Tage) 
ISIN prov:     CH0557779375
Fungibel mit:  CH0344958688
Eigentranche:  0 Mio Fr.                 

Coupon:        0,50 Prozent                                                   
Laufzeit:      bis 28.05.2040
Betrag:        161,52 Mio Fr.   
Ausgabepreis:  100,60 Prozent
Rendite:       0,456 Prozent
Total Gebote:  221,52 Mio Fr. 
Liberierung:   25.02.2026 (Marchzins 267 Tage) 
ISIN prov:     CH0557779383
Fungibel mit:  CH0557779235
Eigentranche:  0 Mio Fr.

rw/

(AWP)