Coupon: 0,50 Prozent Laufzeit: bis 27.06.2032 Betrag: 210,62 Mio Fr. Ausgabepreis: 101,90 Prozent Rendite: 0,198 Prozent Total Gebote: 227,62 Mio Fr. Liberierung: 25.02.2026 (Marchzins 238 Tage) ISIN prov: CH0557779375 Fungibel mit: CH0344958688 Eigentranche: 0 Mio Fr. Coupon: 0,50 Prozent Laufzeit: bis 28.05.2040 Betrag: 161,52 Mio Fr. Ausgabepreis: 100,60 Prozent Rendite: 0,456 Prozent Total Gebote: 221,52 Mio Fr. Liberierung: 25.02.2026 (Marchzins 267 Tage) ISIN prov: CH0557779383 Fungibel mit: CH0557779235 Eigentranche: 0 Mio Fr.
