Coupon:        0,5 Prozent                                                   
Laufzeit:      bis 27.06.2032 
Betrag:        wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt  
Auktion        10.09.2025 (11.00 Uhr)
Liberierung:   24.09.2025 (Marchzins 87 Tage) 
ISIN prov:     CH0557779284
Fungibel mit:  CH0344958688
Eigentranche:  0 Mio Fr.
                                                                    
Coupon:        0,50 Prozent
Laufzeit:      bis 28.05.2040
Betrag:        wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt
Auktion        10.09.2025 (11.00 Uhr)
Liberierung:   24.09.2025 (Marchzins 116 Tage)
ISIN prov:     CH0557779292
Fungibel mit:  CH0557779235
Eigentranche:  0 Mio Fr.

dm/rw

(AWP)