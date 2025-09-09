Coupon: 0,5 Prozent Laufzeit: bis 27.06.2032 Betrag: wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt Auktion 10.09.2025 (11.00 Uhr) Liberierung: 24.09.2025 (Marchzins 87 Tage) ISIN prov: CH0557779284 Fungibel mit: CH0344958688 Eigentranche: 0 Mio Fr. Coupon: 0,50 Prozent Laufzeit: bis 28.05.2040 Betrag: wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt Auktion 10.09.2025 (11.00 Uhr) Liberierung: 24.09.2025 (Marchzins 116 Tage) ISIN prov: CH0557779292 Fungibel mit: CH0557779235 Eigentranche: 0 Mio Fr.
dm/rw
(AWP)