Coupon: 1,25 Prozent Laufzeit: 27.06.2037 Betrag: wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt Auktion: 13.05.2026 (11.00 Uhr) Liberierung: 27.05.2026 (Marchzins 330 Tage) ISIN prov: CH1544304087 Fungibel mit: CH0127181193 Eigentranche: 0 Mio Fr. Coupon: 0,50 Prozent Laufzeit: 24.05.2055 Betrag: wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt Auktion: 13.05.2026 (11.00 Uhr) Liberierung: 27.05.2026 (Marchzins 3 Tage) ISIN prov: CH1544304095 Fungibel mit: CH0344958472 Eigentranche: 0 Mio Fr.
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(AWP)