Coupon:        1,25 Prozent
Laufzeit:      27.06.2037
Betrag:        wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt
Auktion:       13.05.2026 (11.00 Uhr)
Liberierung:   27.05.2026 (Marchzins 330 Tage)
ISIN prov:     CH1544304087
Fungibel mit:  CH0127181193
Eigentranche:  0 Mio Fr.

Coupon:        0,50 Prozent
Laufzeit:      24.05.2055
Betrag:        wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt
Auktion:       13.05.2026 (11.00 Uhr)
Liberierung:   27.05.2026 (Marchzins 3 Tage)
ISIN prov:     CH1544304095
Fungibel mit:  CH0344958472
Eigentranche:  0 Mio Fr.

ra/

(AWP)