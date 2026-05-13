Coupon: 1,25 Prozent Laufzeit: bis 27.06.2037 Betrag: 237,25 Mio Fr. Ausgabepreis: 108,20 Prozent Rendite: 0,488 Prozent Total Gebote: 349,95 Mio Fr. Liberierung: 27.05.2026 (Marchzins 330 Tage) ISIN prov: CH1544304087 Fungibel mit: CH0127181193 Eigentranche: 0 Mio Fr. Coupon: 0,50 Prozent Laufzeit: bis 24.05.2055 Betrag: 212,75 Mio Fr. Ausgabepreis: 96,20 Prozent Rendite: 0,644 Prozent Total Gebote: 329,05 Mio Fr. Liberierung: 27.05.2026 (Marchzins 3 Tage) ISIN prov: CH1544304095 Fungibel mit: CH0344958472 Eigentranche: 0 Mio Fr.
(AWP)