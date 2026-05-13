Coupon:        1,25 Prozent
Laufzeit:      bis 27.06.2037
Betrag:        237,25 Mio Fr.
Ausgabepreis:  108,20 Prozent
Rendite:       0,488 Prozent 
Total Gebote:  349,95 Mio Fr. 
Liberierung:   27.05.2026 (Marchzins 330 Tage)
ISIN prov:     CH1544304087
Fungibel mit:  CH0127181193
Eigentranche:  0 Mio Fr.

Coupon:        0,50 Prozent
Laufzeit:      bis 24.05.2055
Betrag:        212,75 Mio Fr.
Ausgabepreis:  96,20 Prozent
Rendite:       0,644 Prozent
Total Gebote:  329,05 Mio Fr.
Liberierung:   27.05.2026 (Marchzins 3 Tage)
ISIN prov:     CH1544304095
Fungibel mit:  CH0344958472
Eigentranche:  0 Mio Fr.

ra/

(AWP)