Coupon:        1,25 Prozent                                                   
Laufzeit:      bis 27.06.2037 
Betrag:        wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt  
Auktion:       12.11.2025 (11:00 Uhr)
Liberierung:   26.11.2025 (Marchzins 149 Tage) 
ISIN prov:     CH0557779326
Fungibel mit:  CH0127181193
Eigentranche:  300 Mio Fr.
                                                                    
Coupon:        0,875 Prozent
Laufzeit:      bis 22.05.2047
Betrag:        Wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt.
Auktion:       12.11.2025 (11:00 Uhr)
Liberierung:   26.11.2025 (Marchzins 184 Tage) 
ISIN prov:     CH0557779334
Fungibel mit:  CH0557779003
Eigentranche:  0 Mio Fr.

(AWP)