Coupon: 1,25 Prozent Laufzeit: bis 27.06.2037 Betrag: wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt Auktion: 12.11.2025 (11:00 Uhr) Liberierung: 26.11.2025 (Marchzins 149 Tage) ISIN prov: CH0557779326 Fungibel mit: CH0127181193 Eigentranche: 300 Mio Fr. Coupon: 0,875 Prozent Laufzeit: bis 22.05.2047 Betrag: Wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt. Auktion: 12.11.2025 (11:00 Uhr) Liberierung: 26.11.2025 (Marchzins 184 Tage) ISIN prov: CH0557779334 Fungibel mit: CH0557779003 Eigentranche: 0 Mio Fr.
