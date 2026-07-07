Coupon:        2,25 Prozent
Laufzeit:      22.06.2031
Betrag:        wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt
Auktion:       08.07.2026 (11.00 Uhr)
Liberierung:   22.07.2026 (Marchzins 30 Tage)
ISIN prov:     CH1544304111
Fungibel mit:  CH0127181029
Eigentranche:  0 Mio Fr.

Coupon:        2,50 Prozent
Laufzeit:      08.03.2036
Betrag:        wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt
Auktion:       08.07.2026 (11.00 Uhr)
Liberierung:   22.07.2026 (Marchzins 134 Tage)
ISIN prov:     CH1544304129
Fungibel mit:  CH0024524966
Eigentranche:  0 Mio Fr.

rw/

(AWP)