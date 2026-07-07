Coupon: 2,25 Prozent Laufzeit: 22.06.2031 Betrag: wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt Auktion: 08.07.2026 (11.00 Uhr) Liberierung: 22.07.2026 (Marchzins 30 Tage) ISIN prov: CH1544304111 Fungibel mit: CH0127181029 Eigentranche: 0 Mio Fr. Coupon: 2,50 Prozent Laufzeit: 08.03.2036 Betrag: wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt Auktion: 08.07.2026 (11.00 Uhr) Liberierung: 22.07.2026 (Marchzins 134 Tage) ISIN prov: CH1544304129 Fungibel mit: CH0024524966 Eigentranche: 0 Mio Fr.
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(AWP)