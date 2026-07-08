Coupon: 2,25 Prozent Laufzeit: bis 22.06.2031 Betrag: 111,430 Fr. Ausgabepreis: 110,050 Prozent Rendite: 0,194 Prozent Total Gebote: 191,430 Mio Fr. Liberierung: 22.07.2026 (Marchzins 30 Tage) ISIN prov: CH1544304111 Fungibel mit: CH0127181029 Eigentranche: 0 Mio Fr. Coupon: 2,50 Prozent Laufzeit: bis 08.03.2036 Betrag: 284,555 Mio Fr. Ausgabepreis: 120,200 Prozent Rendite: 0,361 Prozent Total Gebote: 377,355 Mio Fr. Liberierung: 22.07.2026 (Marchzins 134 Tage) ISIN prov: CH1544304129 Fungibel mit: CH0024524966 Eigentranche: 0 Mio Fr.
rw/hr/to
(AWP)