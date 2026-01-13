Coupon:        2,25 Prozent                                                   
Laufzeit:      bis 22.06.2031
Betrag:        wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt  
Auktion:       14.01.2026 (11.00 Uhr)
Liberierung:   28.01.2026 (Marchzins 216 Tage) 
ISIN prov:     CH0557779359
Fungibel mit:  CH0127181029
Eigentranche:  0 Mio Fr.                 

Coupon:        4,00 Prozent                                                   
Laufzeit:      bis 06.01.2049
Betrag:        wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt  
Auktion:       14.01.2026 (11.00 Uhr)
Liberierung:   28.01.2026 (Marchzins 22 Tage) 
ISIN prov:     CH0557779367
Fungibel mit:  CH0009755197
Eigentranche:  0 Mio Fr.

uh/

(AWP)