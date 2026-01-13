Coupon: 2,25 Prozent Laufzeit: bis 22.06.2031 Betrag: wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt Auktion: 14.01.2026 (11.00 Uhr) Liberierung: 28.01.2026 (Marchzins 216 Tage) ISIN prov: CH0557779359 Fungibel mit: CH0127181029 Eigentranche: 0 Mio Fr. Coupon: 4,00 Prozent Laufzeit: bis 06.01.2049 Betrag: wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt Auktion: 14.01.2026 (11.00 Uhr) Liberierung: 28.01.2026 (Marchzins 22 Tage) ISIN prov: CH0557779367 Fungibel mit: CH0009755197 Eigentranche: 0 Mio Fr.

