Coupon:        2,25 Prozent                                                   
Laufzeit:      bis 22.06.2031
Betrag:        146,0 Mio Fr. 
Ausgabepreis:  111,35 Prozent
Rendite:       0,139 Prozent
Total Gebote:  188,0 Mio 
Liberierung:   28.01.2026 (Marchzins 216 Tage) 
ISIN prov:     CH0557779359
Fungibel mit:  CH0127181029
Eigentranche:  0 Mio Fr.                 

Coupon:        4,00 Prozent                                                   
Laufzeit:      bis 06.01.2049
Betrag:        106,96 Mio Fr. 
Ausgabepreis:  176,85 Prozent
Rendite:       0,462 Prozent
Total Gebote:  128,16 Mio 
Liberierung:   28.01.2026 (Marchzins 22 Tage) 
ISIN prov:     CH0557779367
Fungibel mit:  CH0009755197
Eigentranche:  0 Mio Fr.

uh/

(AWP)