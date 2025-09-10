Coupon: 0,50 Prozent Laufzeit: bis 27.06.2032 Betrag: 162,370 Mio Fr. Ausgabepreis: 102,700 Prozent Rendite: 0,099 Prozent Total Gebote: 321,870 Mio Fr. Liberierung: 24.09.2025 (Marchzins 87 Tage) ISIN prov: CH0557779284 Fungibel mit: CH0344958688 Eigentranche: 0 Mio Fr. Coupon: 0,50 Prozent Laufzeit: bis 28.05.2040 Betrag: 194,435 Mio Fr. Ausgabepreis: 101,350 Prozent Rendite: 0,405 Prozent Total Gebote: 457,935 Mio Fr. Liberierung: 24.09.2025 (Marchzins 116 Tage) ISIN prov: CH0557779292 Fungibel mit: CH0557779235 Eigentranche: 0 Mio Fr.
ys/
(AWP)