Coupon:        0,50 Prozent                                                   
Laufzeit:      bis 27.06.2032 
Betrag:        162,370 Mio Fr.
Ausgabepreis:  102,700 Prozent
Rendite:       0,099 Prozent
Total Gebote:  321,870 Mio Fr.
Liberierung:   24.09.2025 (Marchzins 87 Tage) 
ISIN prov:     CH0557779284
Fungibel mit:  CH0344958688
Eigentranche:  0 Mio Fr.
                                                                    
Coupon:        0,50 Prozent
Laufzeit:      bis 28.05.2040
Betrag:        194,435 Mio Fr.
Ausgabepreis:  101,350 Prozent
Rendite:       0,405 Prozent
Total Gebote:  457,935 Mio Fr.
Liberierung:   24.09.2025 (Marchzins 116 Tage)
ISIN prov:     CH0557779292
Fungibel mit:  CH0557779235
Eigentranche:  0 Mio Fr.

ys/

(AWP)