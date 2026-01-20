Der Nationalrat hatte die Motion im Herbst 2025 stillschweigend angenommen. Der Bundesrat erklärte sich damit einverstanden. Mit den heutigen Einschränkungen und Vorgaben bleibe mögliches Potenzial für die Armee ungenutzt, schrieb er dazu. Mit Freiwilligen werde die Milizarmee in der Gesellschaft zudem stärker verankert.