Eine Sperrung von etlichen Social-Media-Plattformen vor rund anderthalb Wochen hatte in Nepal Zehntausende, meist jüngere Menschen auf die Strasse getrieben. Die Regierung wollte die Dienste mit dem Verbot zwingen, sich registrieren und unter staatliche Aufsicht stellen zu lassen. Der Schritt rief jedoch starke Kritik hervor. Die Demonstranten prangerten zudem weit verbreitete Korruption und Vetternwirtschaft an. Im Zuge der politischen Unruhen kamen nach Angaben der Polizei mindestens 51 Menschen ums Leben./dg/DP/nas