Erster Grüner in einem nationalen Parlament

Der 1950 geborene Brélaz begann seine politische Karriere 1975 im Kampf gegen das geplante Kernkraftwerk in Kaiseraugst AG. 1979 wurde der studierte Mathematiker als erster Vertreter einer grünen Partei in den Nationalrat gewählt. Gemäss einer Festzeitschrift seiner Partei war er damit auch weltweit der erste Grüne in einem nationalen Parlament. Mit Unterbrüchen sass er über 20 Jahre in der Grossen Kammer, zuletzt von 2015 bis zu seinem Rücktritt im März 2022.