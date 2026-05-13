Studer war ab 1988 Präsident der SBG-Generaldirektion. Von 1996 bis zur Fusion mit dem Schweizerischen Bankverein zur heutigen UBS im Jahr 1998 präsidierte er den SBG-Verwaltungsrat. Insgesamt sei er über vier Jahrzehnte für die Bank tätig gewesen, heisst es in der Todesanzeige.