Während Erkans Amtszeit hatte sich die türkische Notenbank gegen die hohe Inflation im Land gestemmt. Die 44-Jährige hob den Leitzins auf 45,0 Prozent an. Zuvor hatte er noch wesentlich niedriger bei 8,5 Prozent gelegen. Nach Erkans Rücktritt am Freitag kündigte Finanzminister Mehmet Simsek an, die bisherige Wirtschaftspolitik werde fortgeführt.