Freundliche Atmosphäre

Die Atmosphäre sei «angeregt und freundlich» gewesen - auch zwischen Trump und Meloni, hiess es weiter. Die beiden hatten sich zwischen dem G7-Gipfel vor drei Wochen und dem Nato-Gipfel eine heftige Auseinandersetzung in den sozialen Medien geliefert. Auslöser war die Behauptung des US-Präsidenten, Meloni habe ihn beim G7-Gipfel im französischen Évian um ein Foto mit ihm angefleht. Meloni bezeichnete dies als «völlig erfunden». Die jüngste Äusserung Trumps über Meloni lautet aber: «Ich finde sie eigentlich nett.»