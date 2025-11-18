Gemäss aktueller Planung rechne der Bund im kommenden Jahr mit einem Finanzierungsbedarf von knapp 7,5 Milliarden Franken. Der Bedarf ergebe sich hauptsächlich aus der Fälligkeit einer Anleihe im Umfang von 3,5 Milliarden im Mai sowie dem erwarteten Finanzierungsdefizit des Bundes. Dazu kämen höhere Tresoreriedarlehen und ein Abbau der Guthaben der Arbeitslosenversicherung.