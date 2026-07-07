Wohnungen in Genf günstiger geworden

Kantonal gesehen zogen die Preise für Einfamilienhäuser im Vergleich zum Vorjahr in der Westschweiz am stärksten an (+6,3 Prozent), für Stockwerkeigentum in der Südschweiz (+6,7 Prozent). Doch es gibt auch Ausnahmen: So sind in der Region Genfersee die Preise für Eigentumswohnungen um 1,4 Prozent gesunken.