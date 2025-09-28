Mittelstand entlastet

Die bürgerlichen Parteien zeigten sich durchwegs erfreut und am Ziel langjähriger Bemühungen. Die SVP schrieb von einer Entlastung des Mittelstands. Der Kauf von Wohneigentum werde erschwinglicher. Eigentlich sei allein schon die Existenz der Steuer unvorstellbar gewesen. Gegen die Wohnungsnot empfahl die SVP die Beschränkung der Zuwanderung.