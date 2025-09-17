Bei den Anhängerschaften von Grünen, SP, GLP, Mitte und FDP findet das E-ID-Gesetz laut der 20 Minuten/Tamedia-Umfrage weiterhin eine deutliche Mehrheit, wobei die Unterstützung bei den Wählern der GLP mit 79 Prozent am grössten ist. Einzig die SVP-Basis spricht sich demnach mit einem Nein-Anteil von 70 Prozent klar gegen die Vorlage aus. Das parteipolitische Konfliktmuster «SVP gegen den Rest» habe sich in dieser Vorlage gegenüber der letzten Umfrage verschärft.