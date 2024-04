Die Komplettübernahme der DDV Mediengruppe mit der in Dresden erscheinenden «Sächsischen Zeitung» durch die Madsack Mediengruppe ist unter Dach und Fach. Das Bundeskartellamt in Bonn machte am Dienstag die Freigabe bekannt. Die Kartellwächter hatten den Kauf geprüft, weil Madsack in Sachsen bereits mit anderen Regionaltiteln aktiv ist.