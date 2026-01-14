In den Monaten Oktober bis Dezember sind die Preise für Eigentumswohnungen gegenüber dem dritten Quartal insgesamt um 0,5 Prozent angestiegen, wie FPRE am Mittwoch mitteilte. Dabei zogen die Preise im unteren Segment um 1,0 Prozent an, im mittleren um 0,5 Prozent und im gehobenen um 0,3 Prozent.