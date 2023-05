London, 11. Mai (Reuters) - Die Bank von England (BoE) bietet der hartnäckig hohen Inflation mit einer weiteren Zinserhöhung Paroli. Sie erhöhte den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag um einen Viertel-Punkt auf 4,50 Prozent. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten damit gerechnet. Es war bereits die zwölfte Anhebung in Folge. (Büro London, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)