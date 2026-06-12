DELHI (awp international) - Ein Jahr nach dem verheerenden Absturz eines Passagierflugzeugs der Fluggesellschaft Air India mit 242 Menschen an Bord ist die Unglücksursache weiterhin nicht abschliessend geklärt. Zwar sprach die indische Behörde für Flugunfalluntersuchungen in einer Mitteilung von «bedeutendem Fortschritt» bei der Analyse der Flugzeugsysteme, Flugschreiberdaten und anderem Beweismaterial. Doch könne der Abschlussbericht erst veröffentlicht werden, «wenn sämtliche Untersuchungsaktivitäten und die erforderliche internationale Überprüfung» vervollständigt seien.