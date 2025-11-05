Seine glühendsten Unterstützer sind junge, gut ausgebildete Grossstädter, die fühlen, dass das Kernversprechen der USA - Aufstieg durch Leistung - für sie nicht mehr gilt. Sie haben hohe Studienschulden, immer seltener stabile Jobs und zahlen horrende Mieten. Familienplanung ist vor allem eine Geldfrage: In New York kostet Kinderbetreuung schnell mehr als 20.000 Dollar im Jahr. Aber auch bei Menschen aus der Arbeiterklasse, von denen viele einen Migrationshintergrund haben, war die Begeisterung für Mamdani gross. So versammelte er eine breite Bewegung hinter sich.