Experte Milshtein geht allerdings davon aus, dass die Hamas eine internationale Truppe mit robustem Mandat im Gazastreifen nicht akzeptieren würde. Eine alternative zivile Verwaltung, etwa durch die palästinensische Autonomiebehörde, wäre dagegen aus Sicht der Terrororganisation kein Problem, meint Milshtein. «Dies würde die Hamas nicht dabei stören, ihre Stärke zu bewahren.» Der Experte geht auch davon aus, dass die Organisation «niemals ihre Waffen niederlegen» würde. Die Waffen gehörten «zur DNA der Organisation». Denkbar sei allerdings ein Kompromiss, der zu einem Verzicht der Hamas nur auf «Angriffswaffen» wie etwa Raketen führen könnte.