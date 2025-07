Trotz ständiger Rufe des US-Präsidenten Donald Trump nach Zinssenkungen dürfte die unabhängige Notenbank Fed die geldpolitischen Zügel nicht lockern. Für den am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid stellen sich die Finanzmärkte darauf ein, dass der Schlüsselsatz in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent bleiben wird. Die Fed hat ihn dieses Jahr noch nicht angetastet, auch wenn sich die Währungshüter seit dem Amtsantritt von Donald Trump immer wieder mit Forderungen nach massiven Senkungen konfrontiert sehen. Die Zentralbank will zunächst abwarten, wie sich die Zollpolitik auf die Inflation und den Arbeitsmarkt auswirkt.