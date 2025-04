Zahlreiche Immobilien

Das Bundesgericht schreibt, die Eheleute würden über ein Immobilienvermögen verfügen, das in keinem Verhältnis zu ihren Einkünften stehe. So seien sie unter anderem Eigentümer von Luxuswohnungen in der Nähe des Eiffelturms und eines Schlosses aus dem 15. Jahrhundert am Genfersee.