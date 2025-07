Interessant sei, dass eine kürzlich veröffentlichte Studie des Bundesamts für Umwelt aufgezeigt habe, dass das grösste vom Klimawandel ausgehende Risiko in Zukunft nicht Ereignisse wie Bergstürze seien, sondern die Hitze in den Städten, sagte Rösti vor den Medien. Das zeige, dass man alle Gebiete in der Schweiz, die nicht in einer roten Zone lägen, weiterhin besiedeln könne.