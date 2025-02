Im vergangenen Jahr schrumpfte die Wirtschaftsleistung von Europas grösster Volkswirtschaft das zweite Jahr in Folge. Auch für 2025 Jahr erwartet die Regierung nur ein Mini-Wachstum. Kommt es allerdings zum dritten Rezessionsjahr in Folge, dann wäre dies die längste Wirtschaftsflaute in der bundesdeutschen Geschichte. Ökonomen sehen nicht nur konjunkturelle Probleme, sondern vor allem strukturelle Schwierigkeiten in Deutschland.