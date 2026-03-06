Merz warnt vor unkontrollierbaren Folgen

Bundeskanzler Friedrich Merz warnte vor unkontrollierbaren Folgen durch eine lange Kriegsdauer. «Eine dauerhafte Fortführung dieses Krieges wäre nicht in unserem Interesse. Gleiches gilt auch für den möglichen Zusammenbruch der iranischen Staatlichkeit oder auf dem iranischen Boden ausgetragener Stellvertreterkonflikte», sagte der CDU-Chef bei einem Besuch in München. Solche Szenarien könnten weitreichende Folgen für Europa haben, unter anderem auch für die Sicherheit, für die Energieversorgung und für die Migration.