Der Bundesrat hat am Mittwoch die laufenden Arbeiten zur Umsetzung der Motion zur Kenntnis genommen, wie es in einer Mitteilung hiess. Für die schnellere Zulassung von in den USA zertifizierten Produkten sieht er Auflagen vor. Diese beinhalten gemäss Mitteilung insbesondere die Einhaltung der schweizerischen Datenschutzbestimmungen sowie die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems.