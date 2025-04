«Die Umsetzung der Motion wäre ein klares Signal an die US-Regierung für Dialog statt Zollpolitik», sagte Müller Anfang April. Laut Swiss Medtech gab es bereits «Dutzende von Anfragen aus den USA» für eine vereinfachte Zulassung. Unternehmen hätten wissen wollen, was nun zu tun sei, um die Produkte in die Schweiz liefern zu dürfen.